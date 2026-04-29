外国為替市場で29日、円安・ドル高が進み、一時、1ドル160円台をつけました。アメリカのトランプ大統領がイランの港湾封鎖を長期化する前提で準備するよう側近らに指示したと、ウォールストリートジャーナルが報じたことから、原油の供給への不安が広がり、原油先物価格が上昇。日本の貿易赤字が拡大するとの見方などから、円を売りドルを買う動きが強まりました。1ドル=160円台をつけるのは、およそ3週間ぶりです。