パナマ船籍の日本関連大型タンカー「IDEMITSU MARU」が28日、ホルムズ海峡を通過したことについて、在日イラン大使館がSNSに投稿し「1953年に出光の日章丸がイランの石油を日本に輸送した歴史的な任務は、両国の長年の友情の証となっている。この遺産は今なお、大きな意義を持ち続けている」とコメントしました。「IDEMITSU MARU」は、現在オマーン湾を抜けて名古屋に向かっているものと見られます。