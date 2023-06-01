2026年4月26日、韓国メディア・ソウル経済は「韓国は先進国の中で最も急速に年金支出が膨らむと警告された」と伝えた。国際通貨基金（IMF）の財政モニターによると、韓国の年金支出は25〜30年に国内総生産（GDP）比0．7ポイント増加すると予想された。米国（0．5ポイント）、ドイツ（0．3ポイント）、日本（0．2ポイント）などと比較すると、G20先進国で最も急激な増加となる。また、50年までの累積年金支出負担を現在の価値で換算