父方のゲノム（緑色）と母方のゲノム（紫色）が二つの前核に分かれている通常の受精卵（上）と父方と母方のゲノムを人工的に一つの前核にまとめた受精卵の顕微鏡画像（理化学研究所提供）哺乳類の初期の受精卵では、父方と母方のゲノム（全遺伝情報）が二つの場所に分かれて“別居”することで、核の巨大化を防ぎ、受精卵が正常に成長できるとの研究結果を、理化学研究所などの研究チームが29日付の英科学誌ネイチャーに発表した