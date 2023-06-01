【上海＝田村美穂】中国の情報機関・国家安全省は２８日、ＳＮＳの公式アカウントで、インターネット上で広がる「寝そべり」など無気力な若者を指す投稿について、「反中勢力による世論工作だ」などと批判し、若者に向け「信じてはいけない」と呼びかけた。同省は、「もう頑張れないから寝そべる」「投げやりが最適解」といった言説がネット上で頻繁に投稿、拡散されており、「若者が迷いに陥っても仕方がない」と指摘。投稿の