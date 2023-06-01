アメリカによるホルムズ海峡の“逆封鎖”が続く中、イラン国営メディアは29日、「前例のない軍事行動をとる」と警告しました。関係者の話として「イラン軍の忍耐も限界で、アメリカの継続的な海賊行為や略奪行為に対して軍事行動をとる」などと伝えています。戦闘終結に向けた交渉再開をめぐり、イランはアメリカに対して海上封鎖の解除を求めています。