【SAROS】 4月30日 発売 価格： 8,980円 デジタルデラックスエディション 9,980円 ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、プレイステーション 5用シューティング「SAROS」を4月30日に発売する。価格は8,980円。ゲーム本編に各種DLCなどが付いた「デジタルデラックスエディション」が9,980円。 本作は、美麗なビジュア