Image:Amazon.co.jp この記事は2026年3月8日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。 「限られたスペースでも映画館体験がしたい」というエンタメ好きな人に、Anker（アンカー）が応えてくれました。ホームプロジェクター「Soundcore Nebula P1i」は、スピーカーの向きを変えることで部屋のどこに置