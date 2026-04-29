中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京4月29日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は29日の記者会見で、中国がパナマの脅威となり、海上貿易の問題を政治化しているとする米国など一部の国の政府関係者の主張について、全くのねつ造であり、真実を歪曲（わいきょく）していると非難した。林氏は次のように述べた。港湾問題を政治化し、安全保障を拡大解釈しているのは米国であり、もっともらしく振る舞いな