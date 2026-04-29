２８日、引き渡しを終えた自動車運搬船「グロービス・リーダー」。（広州＝新華社記者／呉魯）【新華社広州4月29日】中国造船大手、中国船舶集団傘下の広州広船国際と中国船舶工業貿易が韓国海運大手HMM向けに建造した世界初となる最大積載台数1万800台の自動車運搬船が28日、広東省広州市南沙区で「グロービス・リーダー」と命名され、引き渡された。1万800台の積載台数は、自動車運搬船の輸送能力の世界記録を更新した。中国