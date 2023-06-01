6人組グループ・SixTONESのジェシーが出演する『パンチドランク・ウーマン−脱獄まであと××日−』Season2（全5話／毎週日曜前10：00新エピソード更新）がHuluで独占配信されている。【場面写真】冬木こずえ（篠原涼子）に切なそうな顔を見せる日下怜治（ジェシー）今作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇の続編。主演・篠原涼子演じる女刑務官・冬木こずえが、ジェシー演じる殺人犯・日下怜治を救うため、脱獄