吉本新喜劇の辻本茂雄（６１）が座長を務める舞台公演「天使の茂造」（５月５日まで、サンケイホールブリーゼ）が２９日、開幕。終演後に辻本が取材に応じた。２５年まで京都・祇園花月でゴールデンウイークに１４年連続で行われてきた「茂造祭り！」が、同劇場の閉館に伴い大阪初進出。辻本は１人３役を熱演し、出演者はノリノリで持ちギャグ＆アドリブを連発した。上演途中で約１時間押しであることを知らされた辻本は「もう