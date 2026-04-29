クマ29日午後7時40分ごろ、富山市内で犬の散歩をしていた40代女性がクマに襲われ、顔や首にけがをした。市によると、女性は重傷とみられ、病院に搬送されたが、命に別条はないという。女性が1人で散歩中、近くの用水路からクマ1頭が突然現れた。女性自ら110番した。警察や猟友会、市職員が付近を捜索したが、クマは発見できなかった。市が注意を呼びかけている。