巨人の竹丸和幸投手（２４）は２９日の広島戦（東京ドーム）で先発して６回６安打２失点と粘投。リーグ最多に並ぶ今季４勝目を挙げた。竹丸は初回、秋山、菊池、小園を三者連続三振に仕留める圧巻の立ち上がり。しかし４点リードの５回、二死まで追い込んだところで鯉打線に打ち込まれた。平川を四球で歩かせると、後続・持丸に適時二塁打を浴び１点を献上。さらに自身の暴投で二死三塁とピンチを広げ、代打・モンテロの左前適