２９日、ベーアボック国連総会議長（左）と握手を交わす王毅氏。（北京＝新華社記者／岳月偉）【新華社北京4月29日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は29日、第80回国連総会のベーアボック議長と北京で会談した。２９日、ベーアボック国連総会議長と会談する王毅氏。（北京＝新華社記者／岳月偉）