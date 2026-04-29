東京・板橋区で29日午前、乗用車が路肩に駐車していた軽貨物車に追突し、自転車で走っていた警察官2人をはねたあと、反対車線の車に衝突する事故がありました。これは、事故直後の現場の様子です。この事故で6人が病院に搬送され、警察官2人を含む3人が重傷だということです。警視庁は乗用車を運転していた中国籍の男（23）を過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕し、事故の詳しい状況を調べています。