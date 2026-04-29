中国メディアの紅星新聞は27日、「フードデリバリーの料理から壊れた電池が出てきた」という山西省の女性の投稿が注目を集めたと報じた。記事によると、女性が料理を注文したのは26日の正午過ぎで、女性はバラエティー番組を見ながらそれを食べていた。電池に気付いた女性は胃の中の物を吐き出す処置をし、店にもすぐに連絡したが、問題解決に協力的ではなかったためその日の午後に友人と一緒に店を訪れて病院での検査に付き添って