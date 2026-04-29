◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―２広島（２９日・東京ドーム）巨人・則本昂大投手（３５）が２９日、加入後初めて出場選手登録を抹消された。開幕から４先発で２敗、防御率３・５２と勝ち星に恵まれていなかった。本拠地初登板となった２８日の広島戦（東京Ｄ）で５回を投げ、ともに移籍後ワーストの１２安打６失点。ＧＷ９連戦の初戦で仕事を果たせず「チームに迷惑をかけて申し訳ない」と語っていた。３年ぶりに先発へ本格