◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―２広島（２９日・東京ドーム）巨人のライデル・マルティネス投手（２９）が来日１０年目で通算２２０セーブ（Ｓ）に到達した。２点リードの９回を危なげなく３人で締め、今季８Ｓ目。先頭の強烈な投ゴロも好フィールディングでさばき「きのう（１１失点で）良くない負け方をしたので。その翌日で先発の竹丸もいい投球をしてくれた。しっかり勝ててよかった」とルーキーの４勝目を守った。一方