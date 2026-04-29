◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―２広島（２９日・東京ドーム）巨人のドラフト１位ルーキー・竹丸和幸投手が、ハーラートップタイの４勝目を挙げた。広島出身の新人左腕は、カープ打線を相手に６回６安打２失点の粘投。２回にはスクイズを成功させ、プロ初打点もマーク。初回は３者連続三振と最高の立ち上がり。４回までは走者を出しながら、真っすぐで押す強気の投球で無失点に抑えた。だが、４−０の５回に２死から四球を出す