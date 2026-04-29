【ニューヨーク＝木瀬武】２９日のニューヨーク外国為替市場で円安・ドル高が進み、対ドルの円相場は一時、１ドル＝１６０円台に下落した。１６０円台をつけるのは７日以来、約３週間ぶり。中東情勢の先行きが見通せず、基軸通貨のドルが買われる「有事のドル買い」が強まった。原油価格の上昇を受け、日本の貿易赤字が拡大するとの見方も広がり、円売りにつながっている。２９日のニューヨーク原油先物市場では、代表的な指標