[4.29 J1百年構想第13節 水戸 2-2(PK3-4) 町田 Ksスタ]日本時間25日未明にサウジアラビアで戦ったAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)決勝から中2日で迎えたJリーグ再開戦、FC町田ゼルビアは2点リードから追いつかれるという悔やまれる試合展開を招き、PK戦勝利による勝ち点2にとどまった。逃げ切り策が裏目に出た。2-1で迎えた後半42分、町田はACLEでの疲労を考慮してベンチスタートとなったDF昌子源をCBの一角に入れ、CB