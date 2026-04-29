[4.29 J1百年構想第13節 水戸 2-2(PK3-4) 町田 Ksスタ]Jリーグデビュー戦のファーストプレーで初ゴールを決めた前節・FC東京戦からわずか5日後、水戸ホーリーホックの高卒ルーキーMF安藤晃希がまたしても大仕事をやり遂げた。1-2で迎えた後半45分、安藤は左サイドでMF仙波大志からのロングフィードを受け、日本代表MF望月ヘンリー海輝と対峙。「ヘンリー選手はA代表に入っていて、自分の中ですごい選手だとわかっていたので、