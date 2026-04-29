◇明治安田J1百年構想リーグ第13節川崎F0―2浦和（2026年4月29日埼玉）東地区4位の川崎Fは敵地で浦和に0―2で敗れ、連勝は2で止まった。前半は相手の猛攻に耐えたが、後半9分にFKから先制点を献上。その後の好機を生かせずに加点を許し、今季4度目の零敗を喫した。長谷部監督は「前半は自分たちのスタイルをあまり見せられず、後半も相手の方が良かった」と指摘。試合前日にスコルジャ監督を解任し、出直しを図った浦和