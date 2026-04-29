「巨人４−２広島」（２９日、東京ドーム）広島が巨人に競り負け、連勝を逃した。先発も森下は二回に一挙４失点。五回の好機で代打を送られ、４回６安打４失点で３敗目を喫した。新井貴浩監督（４９）は右腕の投球について、「全体的に高かった。それをジャイアンツ打線が見逃してくれなかった」とコメント。「また次、期待しています」と巻き返しに期待を寄せた。一方、打線は二回無死二塁でのミスが響いた。野間がバント