リヴァプールに所属するオランダ代表DFフィルジル・ファン・ダイクが、ブラジル代表GKアリソンの残留を願った。29日、イギリスメディア『スカイスポーツ』がコメントを伝えている。現在33歳のアリソンは、2018年夏にローマからリヴァプールへ完全移籍で加入。正守護神として2度のプレミアリーグや2018−19シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）制覇などのタイトル獲得に貢献している。先月には契約延長オプションを行使し