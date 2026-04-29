3歳ダート3冠初戦のJpn1「第71回羽田盃」が29日、大井競馬場で行われた。3番人気フィンガー（牡＝田中博、父ガンランナー）が積極的な運びで逃げ切り、G1級初勝利を挙げた。表彰式にはTCKイメージキャラクターで俳優の横浜流星（29）がプレゼンターとして登場した。鞍上の戸崎圭太騎手に優勝カップを贈呈し、ガッチリと握手。その後はファンへ向けて手を振るなど、場内からの熱い声援に応えていた。