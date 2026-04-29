吉本新喜劇の辻本茂雄（61）の主演舞台「茂造祭り！」が29日、大阪・サンケイホールブリーゼで初日の幕を開けた。辻本がゴールデンウイークに14年間、京都・祇園花月で上演してきた舞台だが、祇園花月の閉館に伴い、サンケイホールブリーゼに初登場。過去に好評を得た「天使の茂造」をリニューアルしてお披露目した。新喜劇ではおなじみ、コブダイ・多和田上人やゲロゲロ・瀧見信行とのアドリブ合戦が大受け。客席から招かれた観客