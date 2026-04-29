◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―２広島（２９日・東京ドーム）巨人のＥ・ルシアーノ投手が４―２の８回に登板し、１回無失点と好投した。先頭・小園を遊ゴロ、坂倉を１５４キロ直球で空振り三振に封じると、最後は野間を遊飛に仕留め、マウンドを降りた。これで開幕から８試合連続無失点となった。普段は８回にセットアッパー・大勢が登板しているが、この日は助っ人右腕が好投。阿部監督は「大勢のコンディショニングがあま