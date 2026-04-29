外国為替市場で29日、円相場は一時1ドル＝160円台まで円安が進みました。29日の外国為替市場では、円相場が一時1ドル＝160円台まで下落しました。160円台をつけるのはおよそ3週間ぶりです。アメリカのトランプ大統領が側近に対し、ホルムズ海峡の長期封鎖に備えるよう指示したと報じられたことなどを受けて原油価格の上昇が続く中、「有事のドル買い」がさらに進んだ形です。原油の主要な国際指標のアメリカ産WTI原油の先物価格は2