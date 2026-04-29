サカナクションの楽曲『怪獣』が、29日発表の最新『オリコン週間ストリーミングランキング』で、バンド初の累積再生数3億回を突破しました。『怪獣』は、週間再生数約325.0万回（324万9973回）を記録。これで累積再生数が、3億17.1万回となり3億回を突破しました。また、累積再生数1億回を突破した作品は、7人組ガールズグループ・HANAの『Drop』が累積再生数2億回を突破。そして5人組グループ・M!LKの『イイじゃん』が累積再生数1