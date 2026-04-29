お笑い芸人の餅田コシヒカリ（３２）が２９日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。この日に仙台サンプラザホールで行われたモーニング娘。’２６コンサートツアーに参戦したことを明かした。仙台市出身である餅田は「地元仙台サンプラザ初参戦でしたがもー踊るわ踊るわお隣さんがノーペンライト振り完コピニキで個人的に楽しすぎました笑」とライブを満喫し、「最高最強最高最強最強最強でした」と絶賛した。また「あ