巨人の吉川尚輝内野手（３１）が２９日の広島戦（東京ドーム）に「２番・二塁」で復帰後初の先発出場を果たした。故障班、二軍を経て２６日に一軍昇格した吉川はこの日、ついに二塁に就き、フル出場を果たした。スタメン発表時からその名で球場を熱狂の渦に包んだ背番号２は、４―２の５回に遊撃・小園のグラブを弾く左前打を放つと、直後に二塁へ盗塁。守っては、２回に平川の一二塁間へのゴロを華麗に一塁送球するなど、ファ