◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―２広島（２９日・東京ドーム）巨人・浦田俊輔内野手がプロ入り後初めて遊撃でスタメン出場。「ずっとセカンドだったんで、セカンドと比べたらちょっと緊張しました」と振り返った。吉川と二遊間を組み、連係プレーもあった。「（吉川は）やっぱすごいのひと言に尽きます。ゲッツーの時とかも安心して投げられるので」。バットでは２回に適時打を放っており、攻守で存在感を示した。６回には塹
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