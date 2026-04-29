元「モーニング娘。」の飯田圭織（44）が29日放送の日本テレビ「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演し、「ガチ過ぎて言いたくない」という住みたい街を明かした。飯田は北海道室蘭に生まれ、札幌で育った。現在、中学生の次男、小学生の長女の子育て真っ最中だが「ガチ過ぎてあんまり言いたくないんですけど子育てが終わったら北海道の東川町に移住したい」と願望を告白。「今、東川町が凄く注目されていて。景観を