孫との時間は喜びなのに、嫁の身勝手さには毎回モヤモヤ。プレゼント代までねだられて、堪忍袋の緒が切れかかっていました。翌朝、孫を迎えにきた嫁との会話で、初音は思い切って自分の気持ちを伝えることに…。ところが嫁の反応は、初音の想像をはるかに超えていたのです…！>>【まんが】嫁に利用されている義母(ウーマンエキサイト編集部)