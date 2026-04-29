俳優の斎藤工さん（44）が29日、都内で行われた映画『サンキュー、チャック』公開記念先行感謝上映イベントに登場。ゲストのお笑いコンビ、トム・ブラウンとの意外な関係を明かしました。イベントでトム・ブラウンとの関係性について聞かれた斎藤さんは「かなり蜜月な関係ではありますね。先日ね、合体しましたよね？」と何やら意味ありげな回答。この発言についてトム・ブラウンのみちおさん（41）「『春のコント大会』というコン