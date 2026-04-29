美人が得とは限らない？ よく行くイタリアンのお店を出ると店員が追いかけてきて…▶▶この作品を最初から読む小学生の頃、病気の影響で身体の成長が止まってしまった吉乃華（よしの はな）。今は25歳の社会人ですが、身長133cmという幼い見た目ゆえに、取引先で子ども扱いされたり、恋愛でも興味本位の視線にさらされたり…。見た目と年齢のギャップに苦しむこともしばしば。そんな中、無表情で不愛想と誤解される新入