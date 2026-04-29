岩手県大槌町の山林火災で、町は２９日、３日連続の雨で民家への延焼の恐れがなくなったとして、町民の約３割にあたる１５５８世帯３２５７人に出していた避難指示を、山間部の一部地域を除き、解除した。１７世帯２４人には引き続き避難を求める。ただ鎮圧には至っておらず、３０日も消火活動を続ける。火災は２２日午後、小鎚（こづち）地区と、約１０キロ離れた吉里吉里（きりきり）地区で発生。住宅を含む８棟が焼失し、計