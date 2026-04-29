◆ＯＮＥ「ＯＮＥＳＡＭＵＲＡＩ１フライ級キックボクシング暫定王座決定戦ロッタンＶＳ武尊」（２９日、有明アリーナ）世界最大の格闘技団体「ＯＮＥＣｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐ」は２９日、有明アリーナで「ＯＮＥＳＡＭＵＲＡＩ１フライ級キックボクシング暫定王座決定戦ロッタンＶＳ武尊」を開催した。メインイベントでこの試合で「引退」を公言している元Ｋ―１三階級制覇王者の武尊がロッタン・