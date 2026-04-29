◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―２広島（２９日・東京ドーム）巨人の平山功太外野手が貴重な追加点をもぎ取った「神の手」ヘッドスライディングの真相を試合後に明かした。２回裏に自身の遊ゴロの間に巨人が１点を先取。なおも１死二、三塁となってから、竹丸投手のスクイズで三塁から思い切りよくスタートを切ると頭から本塁へ滑り込んだ。スクイズ自体は投前へ転がり、広島の森下投手が素早く処理して持丸捕手へトス。判定