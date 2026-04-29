26日に行われたプレミア・チャンピオンシップ（イングランド2部）第45節のチャールトンVSハル・シティの一戦にて、410日のリハビリを乗り越えて怪我からの復帰を果たした選手がいた。昨年1月にASモナコからハル・シティへ加入した24歳のベルギー人MFエリオット・マタゾだ。U-21ベルギー代表でのプレイ歴もあり、キャリアが順調に進んでいればA代表にも入っていたかもしれない。しかし、ハル・シティへ移籍したマタゾを怪我が襲った