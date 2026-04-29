サッカーペルー代表を率いるマノ・メネーゼス監督が、次回2030年のワールドカップ南米予選で標高3,000メートルを超える高地の会場をホームスタジアムとして一部活用する方針を固めたという。ペルーメディア『Diario Depor』などが報じている。報道によればメネーゼス監督は先日、ペルーサッカー連盟のジャン・フェラーリ氏と共にペルー南部の高地都市、プーノとフリアカにあるスタジアムを視察。これまでペルー代表は首都であるリ