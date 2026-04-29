小樽海上保安部は2026年4月29日、北海道石狩市の雄冬岬沖で50代の男性2人が乗ったゴムゴートが破損し帰還できなくなる事故があったと発表しました。海上保安部によりますと、29日午後4時前、2人の知人から「男性2名が乗船したゴムボートが破損し帰還不能となっている」などと通報がありました。2人は、千代志別橋から写真撮影のためゴムボートに乗って海に出ていましたが、戻ろうとしたところでボートに穴