◆米大リーグドジャース１―２マーリンズ（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）大谷は投手としての仕事は十分にできた。２失点だけど自責は１でゲームはしっかりつくった。クオリティースタートはクリア。打線が３、４点を取っていれば「ナイスピッチング」と言われただろう。１０４球を投じて、ストライクは６７球。ストライク率は約６４％で初球に限れば約６７％だった。ある程度、ゾーン内で勝