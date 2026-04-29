「巨人４−２広島」（２９日、東京ドーム）巨人の大勢投手がコンディション不良で、八回の登板を回避した。試合後、阿部監督が明かした。２点リードで迎えた八回だった。勝利の方程式では普段、大勢が上がっているイニングだが、この日はルシアーノが登板。１回無安打無失点の好投で守護神・マルティネスへとつないだ。試合後に阿部監督は「ちょっと大勢のコンディショニングがね、あんまり良さそうじゃなかったので、ルシ