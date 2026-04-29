4月29日、大井競馬場で行われたダート三冠競走初戦・羽田盃（交流G1・ダ1800m）は、戸崎圭太騎乗のフィンガーが逃げ切って制した。2着には断然人気ロックターミガン、3着には大井所属のロウリュが入り、地方の意地は見せていた。羽田盃、勝利ジョッキーコメント1着フィンガー戸崎圭太騎手「先生（田中調教師）とレース前にプランを立てた際にも前々で競馬をしようと話していました。上手に出てくれて一度はハナに立てましたが