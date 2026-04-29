4月29日、大井競馬場で行われたダート三冠競走初戦・羽田盃（交流G1・ダ1800m）は、戸崎圭太騎乗のフィンガーが逃げ切って制した。2着には断然人気ロックターミガン、3着には大井所属のロウリュが入り、地方の意地は見せていた。1着フィンガー田中博康調教師「とても嬉しいです。騎手と作戦を練って挑みました。戸崎騎手は大井を知り尽くしていますし、いいリズムで行ってくれたなと思っています。1コーナーあたりは順調でした