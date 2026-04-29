Mrs. GREEN APPLEの最新曲『風と町』が、29日発表の『オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング』で2週連続で1位を獲得しました。楽曲『風と町』は、週間ダウンロード数が約0.6万ダウンロードを記録し、累積2.4万ダウンロードを突破。デジタルシングルランキング1位を2週連続で獲得しました。同一作品が2週連続で1位を獲得するのは、3月のアイドルグループ・嵐の『Five』以来であり、Mrs. GREEN APPLEとしては『ライラック