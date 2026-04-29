タルト専門店キル フェ ボンから、母の日に向けた特別な新作「イチゴとベリーのティラミス」が登場。赤いカーネーションをイメージした華やかなビジュアルと、やさしい甘さのベリーの味わいが魅力の一品です。大切な人へ“ありがとう”の気持ちを届ける、心ときめくスイーツが期間限定で販売されます♡ 母の日を彩る華やかタルト 新作「イチゴとベリーのティラミス」は、“